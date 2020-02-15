РИАМО - 15 фев. На территории трех парков на востоке столицы специалисты приступили к удалению аварийных и сухостойных деревьев, ход работ контролирует «Мосприрода», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Работы начались в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Измайлово» и «Косинский» в рамках госконтракта по содержанию особо охраняемых и других природных территорий города.

«Подрядной организацией ООО «Артфлора» осуществляются работы по удалению сухостойных и аварийных деревьев в количестве 1111 штук, валежных деревьев в количестве 683 штуки. Отвод деревьев в рубку производился сотрудниками ГПБУ «Мосприрода» после освидетельствования каждого дерева фитопатологом», - говорится в сообщении.

Сухостой и аварийные деревья выявлены по всей территории данных лесопарков. Контроль за выполнением работ и соблюдением природоохранного законодательства осуществляет ГПБУ «Мосприрода».