РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Порубочные остатки на берегу и в самой реке Неумейка в СНТ «Сокол» Подольска уберут до 23 февраля, они образовались в результате работ по расчистке подстанции «Цементная», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник «Россети Московский регион», ЮЭС (бренд ПАО «МОЭСК»).

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел» на порубочные остатки на берегу и в самой реке Неумейка в СНТ «Сокол» возле деревни Ордынцы. Он поинтересовался, когда же уберут остатки.

«Уборка порубочных остатков запланирована в два этапа: до конца февраля - лежащих на берегу реки и до 23 февраля - находящихся в воде, о чем было направлено 23 января соответствующее письмо начальнику территориального отдела «Стрелковский» администрации Подольска Елене Долгих», - сказал сотрудник.

Работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны отпайки на подстанцию «Цементная» от ВЛ 110 кВ «Сырово - Красногорка 1» проводились энергетиками «Россети Московский регион» в середине января 2020 года с целью предотвращения технологических нарушений в работе энергооборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей Подольска.