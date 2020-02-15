РИАМО - 15 фев. Российский спортсмен Павел Кулижников выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, сообщает Газета.ru.

«Спортсмен преодолел дистанцию за 33,727 секунды. Серебро мирового первенства на этой дистанции завоевал еще один представитель России Руслан Мурашов (плюс 0,26)», - говорится в сообщении.

Третьим пришел японский конькобежец Тацуя Синхама (плюс 0,30).

Ранее Кулижников упал во время командного спринта на ЧМ. Данное падение не позволило россиянам претендовать на медали.