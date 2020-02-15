РИАМО - 15 фев. Российский спортсмен Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке на 10 километров на чемпионате мира по биатлону, сообщает Газета.ru.

Соревнования прошли в итальянском городе Антхольц.

«Спортсмен прошел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды и не совершил ни одного промаха. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (плюс 6,5 секунды; один промах). Третье место занял еще одни представитель Франции Мартен Фуркад (плюс 19,5; 0)», - говорится в сообщении.

Соревнования в рамках чемпионата мира по биатлону будут проходить до 23 февраля.

Российские спортсмены не выигрывали данный вид соревнований в биатлоне 12 лет.