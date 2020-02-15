РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В подмосковном Подольске сотрудники сетевого магазина отказались давать сдачу пожилой женщине и отправили ее в банк, чтобы разменять крупную купюру, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что в сетевом магазине на улице Кирова, 49, кассиры и администратор ведут себя по-хамски и отправили бабушку, которая сделала покупку на 800 рублей, за разменом в банк с купюрой в 5 тысяч рублей. Когда за бабушку вступились другие покупатели, сотрудники магазина сослались на закон и сказали, что разменом должны заниматься сами покупатели. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли в магазине рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Директором магазина проведено служебное расследование. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук.

По его словам, с ответственными работниками магазина провели разъяснительную беседу о соблюдении правил торговли и культуре общения с покупателями. Администрация магазина принесла извинения за доставленные неудобства.