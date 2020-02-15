РИАМО - 15 фев. Порядка 300 человек приняли участие в согласованном властями митинге в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 300 человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Митинг провели за организацию референдума по поправкам в Конституцию России.