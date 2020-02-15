РИАМО - 15 фев. Несколько человек пострадали при возгорании в квартире в подмосковном Серпухове, пожар ликвидировали до прибытия специалистов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 11:28 поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Серпухов, улица Ворошилова, дом №163.

«Ликвидация до прибытия пожарных подразделений. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.