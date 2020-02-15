РИАМО - 15 фев. Задержанный за административное нарушение житель Московской области напал на сотрудника полиции в здании ОМВД в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«13 февраля в помещении ОМВД по Пресненскому району Москвы 28-летний житель Подмосковья, доставленный за административное правонарушение, причинил телесные повреждения сотруднику ППСП. Старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении мужчины принято процессуальное решение. За нападение на полицейского ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.