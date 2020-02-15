РИАМО - 15 фев. В столице в День всех влюбленных провели онлайн-марафон «Москва признаний», он побил мировой рекорд по длительности и количеству цифровых признаний в любви, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В День всех влюбленных поздравления отправили 6 202 человека, 247 из них сделали предложение руки и сердца. Признания разместили на одном из самых больших светодиодных уличных экранов размером 5,36 метра на 6,72 метра. Он расположен со стороны Садового кольца на фасаде ЦДП», - говорится в сообщении.

Жители столицы оставляли анонимные и подписанные небольшие послания на сайте марафона. Они транслировались на медиафасаде здания «Цифрового делового пространства» с 10:00 до 22:00. Специально для праздника цвет здания стал алым с помощью подсветки.

Марафон в День всех Влюбленных прошел в рамках программы Love Tech. Также в большом зале ЦДП бесплатно показывали кино о любви – можно было посмотреть фильмы «Калейдоскоп любви», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и «Мы. Верим в любовь». Кроме того, работали тематические фотозоны и были установлены необычные инсталляции, например 15-килограммовая шоколадная фигура.