РИАМО - 15 фев. Правительство Российской Федерации поддержало создание регистра граждан, которые имеют право на бесплатные лекарства, соответствующий законопроект получил поддержку, сообщает Nation New.

В проекте предусматривает создание Федерального регистра граждан, которые имеют право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

«Законопроект будет внесен в Госдуму РФ в установленном порядке. В регистре будут перечислены граждане, которые имеют право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ», - отмечается в материале.

Не реже чем раз в год будет пересматриваться перечень необходимых и важнейших лекарств. Обеспечение лекарств, согласно законопроекту, будет осуществлять в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарств.

При этом обеспечение граждан лекарствами будет предусмотрено в рамках территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.