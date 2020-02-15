РИАМО - 15 фев. С 21 февраля по 1 марта в столице в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдет 30 бесплатных экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках программы пройдут экскурсии проекта «Гуляем по Москве». Также будут организованы экскурсии по саду «Эрмитаж», царскому селу Покровское-Рубцово и другим знаковым местам.

«Присоединиться к прогулкам можно совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на интересующую вас экскурсию на сайте проекта «Гуляем по Москве»», - отмечается в материале.

Прогулки будут длиться от 1,5 до 2,5 часов. Поучаствовать в каждой из экскурсий сможет порядка 50-60 человек.