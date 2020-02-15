РИАМО - 15 фев. Московский футбольный клуб ЦСКА всухую обыграл швейцарский «Делемон» в товарищеском матче, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в испанском Кампоаморе, завершилась с счетом 5:0 в пользу армейцев. В составе победителей хет-трик оформил Константин Кучаев, также отличились Алан Дзагоев и Илья Шкурин», - говорится в сообщении.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 34 очка.