РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В деревне Бородино городского округа Подольск убрали несанкционированные навалы мусора, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе осмотра территории сотрудники теротдела «Лаговский» администрации округа обнаружили несанкционированные навалы мусора вдоль дороги в деревне Бородино. Подрядная организация МБУ ПКБ ликвидировала навалы», - говорится в сообщении.

Также 11 февраля на основании жалоб жителей деревни Большое Толбино на навалы мусора территориальный отдел «Лаговский» проверил территорию ООО «Метпрофит» с представителями прокуратуры, административно-технического надзора и Роспотребнадзора. В ходе проверки были зафиксированы нарушения и приняты меры административного реагирования.