РИАМО - 15 фев. На следующей неделе в центре столицы может полностью растаять снег из-за высокой температуры воздуха и мокрых осадков, сообщила РИАМО в субботу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Структура снежного покрова начнет меняться, скорее всего, на следующей неделе. <...> В понедельник и во вторник действительно у нас снежный покров, местами в центре Москвы, например, может вообще исчезнуть, потому что там всего 3-4 сантиметра (высота снежного покрова на данный момент - ред.)», - сказала Позднякова.

По ее словам, таяние снега будет происходить за счет прихода в Московский регион более теплого воздуха, чем сегодняшний. В понедельник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура будет от плюс 3 до плюс 4 градусов.

Синоптик добавила, что значительное уменьшение снежного покрова обычно происходит в периоды положительных среднесуточных температур. Минувшую ночь был слабый минус. Помимо мокрых осадков на высоту сугробов может сильно повлиять туман, который подтачивает снег.

«Сегодня дневная температура положительная, порядка плюс 3 градусов. <...> За сегодняшний день уменьшение снежного покрова может произойти максимум на 1-2 сантиметра», - уточнила Позднякова.