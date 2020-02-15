РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В городском округе Домодедово с 20 по 27 февраля пройдет конкурс на лучшее масленичное чучело «Ой Маслена-красота», сообщается в официальной группе городского Дворца культуры «Дружба» в соцсети «Вконтакте».

«Конкурс масленичных чучел «Ой Маслена-красота». К участию допускаются все желающие. Работы принимаются по адресу: микрорайон Барыбино, улица Агрохимиков, дом 4Б, с 20 по 27 февраля с 10:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Победителей наградят 29 февраля в 13:00 на праздновании проводов зимы на площади перед ГДК «Дружба».