РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В подмосковном Подольске 3 марта пройдет конкурс на самую длинную и густую косу, а также необычную прическу, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Быково» одноименного поселка 3 марта пройдет конкурс «Длинная коса - девичья краса». В нем могут принять участие желающие любого возраста бесплатно. Победительниц выберут в трех номинациях: «Самая длинная коса», «Самая густая коса», «Необычная прическа». Начало в 17:00», - говорится в сообщении.

Заявки можно подать до 1 марта по электронной почте sdkbykovo@mail.ru или по телефону 8 (496) 767-68-24.