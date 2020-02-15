РИАМО - 15 фев. На территории Троицкого и Новомосковского округов столицы планируется построить 19 километров газопроводов в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно «Мосгаз» досрочно сдал 18 километров сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 километров», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что газ помогает в развитии территории, наличие газопровода сразу производства, девелоперов. А также к газу активно подключаются местные жители и дачники.

В прошлом году были проложены газопроводы на территории поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское и Филимонковское.

До конца марта планируется построить участок от ГРПБ «Заря» до пересечения Боровского и Киевского шоссе, в июне - газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревне Анкудиново. В сентябре будет готов к вводу в эксплуатацию участок между деревнями Середнево, Кнутово и Фоминское.

В этом году реализация программы по газоснабжению ТиНАО позволит обеспечить потребности в природном газе перспективных объектов капитального строительства суммарной площадью более 3,6 миллиона квадратных метров.

Планируется, что в новой Москве потребление природного газа к 2023 году увеличится в три раза — до 2,5 миллиардов кубических метров в год.