РИАМО - 15 фев. Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии заняли второе место на международных соревнованиях спецназа UAE Swat Challenge в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии располагается в городском округе Балашиха.
Спецназовцы показали на соревнованиях отличные результаты, а больше всего баллов набрали в испытаниях, где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда.
На одном из этапов соревнований спецназовцы эвакуировали «раненого» на фоне сложной тактической обстановки при выполнении боевых задач. По итогам данного соревнования российским росгвардейцам вручили золотые медали.
Высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии «Витязь» добился благодаря постоянным тренировкам, творческому подходу в решении задач, постоянному самосовершенствованию и богатому опыту участия в контртеррористических операциях.
Кроме команды центра «Витязь», в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР «Рысь» и команда росгвардейцев из Чечни. Они лидировали на различных этапах первенства и по итогам состязаний вошли в десятку лучших спецназовских команд мира.
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