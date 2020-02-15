РИАМО - 15 фев. Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии заняли второе место на международных соревнованиях спецназа UAE Swat Challenge в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии располагается в городском округе Балашиха.

«Росгвардейцы претендовали на первое место и уступили хозяевам турнира в общем зачете всего пять очков, получив серебро. В аэропорту Шереметьево победителей встречали сослуживцы, друзья, родные и близкие», - говорится в сообщении.

Спецназовцы показали на соревнованиях отличные результаты, а больше всего баллов набрали в испытаниях, где нужно было продемонстрировать умение работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда.

На одном из этапов соревнований спецназовцы эвакуировали «раненого» на фоне сложной тактической обстановки при выполнении боевых задач. По итогам данного соревнования российским росгвардейцам вручили золотые медали.

Высоких результатов и всемирного признания спецназ Росгвардии «Витязь» добился благодаря постоянным тренировкам, творческому подходу в решении задач, постоянному самосовершенствованию и богатому опыту участия в контртеррористических операциях.

Кроме команды центра «Витязь», в международных соревнованиях в Дубае приняли участие СОБР «Рысь» и команда росгвардейцев из Чечни. Они лидировали на различных этапах первенства и по итогам состязаний вошли в десятку лучших спецназовских команд мира.