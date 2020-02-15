РИАМО - 15 фев. За прошедшие сутки сотрудники дорожной полиции в Московской области задержали 20 водителей в алкогольном или наркотическом опьянении, еще 11 заподозренных в управлении авто в состоянии опьянения отказались от прохождения медосвидетельствования, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В выходные ГИБДД региона усилило патрулирование территории на выявление нарушений правил дорожного движения и нетрезвых водителей», - отмечается в материале.

В отношении задержанных водителей Госавтоинспекцией Подмосковья проводятся проверки, по итогам которых примут процессуальное решение.

Законом за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. А если водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении медосвидетельствования, то ему грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.