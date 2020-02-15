РИАМО - 15 фев. В ходе озеленения территории, прилегающей к Северному речному вокзалу, высадят порядка 7 тысяч деревьев и 52 тысяч кустарников, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас здесь необходимо удалить около 4 тысяч сухостойных, брошенных деревьев. И, конечно же, чтобы сохранить баланс, потом будет высажено 7 тысяч крупномерных деревьев и примерно 52 тысячи кустарников. То есть зеленая часть этого парка, безусловно, сохраниться и приумножится», - рассказал Бирюков.

Он также добавил, что в ходе ремонта рабочие реконструируют два фонтана 1937 года. Кроме того, на территории планируется оборудовать 25 объектов торговли и ресторанного комплекса, а также около 10 спортивно-досуговых объектов и каток. На территории установят 250 камер видеонаблюдения.

«Придя в парк, можно здесь проводить прекрасно время, отдыхать. Ну, и гостей, которые прибывают к нам по водным путям, Москва встретит такими красивыми воротами в виде парка», - отметил Бирюков.

Завершить ремонтные работы на территории у Северного речного вокзала планируется к 1 сентября.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева. Сейчас проводится его реставрация. Завершить ее должны в 2020 году. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.