РИАМО - 15 фев. К 1 сентября планируют завершить ремонт территории, прилегающей к Северному речному вокзалу, работы затронут площадь около 40 гектаров, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Это уникальный досуговый объект. Площадь его примерно 40 гектаров. <...> По поручению мэра города Сергея Семеновича Собянина проводятся реконструктивные работы, связанные с созданием необходимых условий для досуга», - рассказал Бирюков.

По его словам, рабочие также приведут в порядок 18 причальных стенок, обновят два продольных проезда, пять поперечных, пять входов и три въезда. Кроме того, будут заменены около 2,2 километра теплотрассы и около 3 километров водосточной сети.

«Работы ведутся одновременно по всем направлениям. <...> На данном этапе работает около 2,5 тысяч человек. Техники — порядка 500 единиц. Поэтому мы полны сил и уверенности в том, чтобы москвичам подарить этот парк ко Дню города. А сейчас просим москвичей быть терпеливыми», - добавил Бирюков.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева. Сейчас проводится его реставрация. Завершить ее должны в 2020 году. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.