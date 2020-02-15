РИАМО - 15 фев. Специальная аналитическая лаборатория продолжает контролировать состояние окружающей среды на Каширском шоссе, регулярно проводятся Радиометрические исследования, превышений не зафиксировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в СМИ сообщали, что в районе склона, где запланировано строительство участка Юго-Восточной хорды, зафиксировали 60-кратное превышение нормы радиации. Эксперты превышение не зафиксировали.

«Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды в составе ЦУКС ГУ МЧС России по Москве продолжает два раза в сутки мониторинг уровня радиации», - отмечается в материале.

Проводится мониторинг по адресу: Каширское шоссе, дом 49. На сегодняшний день превышения уровня естественного фона радиации не зафиксировано.