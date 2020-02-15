РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. Более 250 спортсменов разных возрастных категорий поучаствовали в соревнованиях по лыжным гонкам «Домодедовская лыжня 2020», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Соревнования прошли в субботу на городской лыжной трассе.

«К сожалению, у нас это первая лыжная гонка в нынешнем году, погодные условия нас немножко подвели. Несмотря на то, что немного снега и много в области лыжных гонок отменено, мы все-таки смогли уберечь трассу. Не всю, конечно, но основные дистанции мы сделали. Достаточно много лыжных гонщиков к нам приехали. Более 250 человек. Все очень благодарны и рады, что этот старт есть, потому что стартов на самом деле в этом году не так много», - сказал заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Юрий Гапчук.

Из-за погодных условий дистанцию в 3 километра заменили на два круга по трассе в 2 километра. Вместо дистанции в 5 километров спортсмены бежали 3 круга по двухкилометровой трассе.

«Трассы, которые реально пятерка и тройка выходят в поле. К сожалению, на поле у нас снега нет, поэтому мы немножко изменили дистанции», - пояснил Гапчук.

Победителей и призеров гонки наградили медалями, грамотами комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово, а также памятными подарками.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 10 до 60 лет из Домодедова и других городов Московской области.