РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. 250 ветеранов из поселка Томилино подмосковных Люберец получат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

В субботу сотрудники территориального отдела Томилино начали вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

«Всего в поселке Томилино медали получат 250 ветеранов: участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей», - говорится в сообщении.

Сотрудники территориального отдела Томилино выразили свою благодарность ветеранам за мужество, героизм и пожелали им здоровья.