РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В ДТП с участием пони и автомобиля в микрорайоне Климовск Подольска виноват водитель, который не пропустил гужевую повозку, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В микрорайоне Климовск на перекрестке Южного переулка и проспекта 50 лет Октября 14 февраля примерно в 17:30 столкнулись автомобиль LADA Largus и пони, везущий повозку.

«Виновником ДТП является водитель автомобиля LADA Largus, так как при повороте налево он не пропустил гужевую повозку», - сказала сотрудница.

У животного остался глубокий порез, на автомобиле – вмятина. Люди не пострадали.