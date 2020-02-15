РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Юнармейцы из Люберец возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганской войне и локальных конфликтах в поселке Малаховка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В субботу юнармейцы городского округа Люберцы отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ребята из ВПК «ФЕНИКС» почтили память павших воинов и чествовали живых ветеранов Афганской войны.

«Руководитель Люберецкого отделения ВВПОД Юнармия Московской области Алексей Черкасов объявил благодарность за проделанную работу директору МОУ СОШ № 52 Екатерине Тушовой и руководителю ВПК «ФЕНИКС» Дмитрию Баранникову. Затем совместно с ветеранами Афганской войны и родственниками погибших земляков юнармейцы прошли в бессмертном полку к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганской войне и локальных конфликтах в поселке Малаховка. Возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания», - говорится в сообщении.

На мероприятии в свои ряды были приняты новые члены Юнармии и подведены итоги работы отряда. Лучших наградили грамотами и знаками отличия.