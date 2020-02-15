РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. Домодедовский ЗАГС просит откликнуться супружеские пары, заключившие брак в 1945 году для участия в акции «На двоих одна Победа, на двоих одна любовь», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Московской области пройдет акция «На двоих одна Победа, на двоих одна любовь», в рамках которой пройдет чествование юбиляров семейной жизни, судьбы которых связала война.

«Уважаемые жители городского округа Домодедово! Домодедовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области просит откликнуться супружеские пары, заключившие брак в 1945 году, в год Великой Победы», - говорится в сообщении.

Домодедовский ЗАГС расположен по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом №107, строение 50. Телефон: 8(496)793-05-64.