РИАМО - 15 фев. Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Евгения Устюгова, сообщает Газета.ru.

У 28-летнего российского спортсмена выявили следы запрещенных препаратов в крови.

«Никогда такого не было, и вот опять! Весело веселье, тяжело похмелье!» - написал Губерниев с своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что из-за этого инцидента команда спортсменов России потеряла первое место по итогам зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

У Устюгова также аннулировали все результаты соревнований с августа 2013 года по апрель 2014 года.