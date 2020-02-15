РИАМО - 15 фев. Пожар произошел на последнем этаже пятиэтажки на улице Каспийской в Москве, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается в Twitter-аккаунте главного управления МЧС России по столице.

«Улица Каспийская, дом 28, корпус 3. Ликвидировано возгорание в квартире на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Информации о пострадавших на пожаре не поступало.