РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В мотокроссе памяти первого чемпиона мира по мотокроссу СССР Виктора Арбекова в Подольске принимает участие более 130 гонщиков из 20 регионов России, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Вячеслав Назаров.

Торжественное открытие соревнований прошло в субботу в мотопарке «Мото-Мастерство» в районе села Покров. Почетными гостями соревнований стали сын гонщика Александр Арбеков и мастер спорта СССР по мотоциклетному спорту, дважды абсолютная чемпионка СССР по шоссейно-кольцевым гонкам Антонина Голошейкина.

«Мероприятие посвящено памяти великого мотогонщика, которого знают во всем мире - первого чемпиона среди советских мотогонщиков Виктора Арбекова. Услышав его имя и молодые, и взрослые мотогонщики приезжают в Подольск с удовольствием. В соревнованиях принимает участие более 130 человек из 20 регионов России», - сказал Назаров.

Результаты в гонке будут определяться по сумме двух заездов в каждом классе: класс «Любители»; класс дети «65» и «85»; «Женщины»; «Открытый шипы до/после 35 лет»; «Открытый без шипов»; «Хобби до/после 35 лет»; «Ветераны шипы».

Первый в истории страны чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. За руль мотоцикла впервые сел в возрасте 10 лет, вскоре Арбеков уже принимал участие в первенстве Подольска по мотокроссу, а в 17-летнем возрасте выиграл первенство СССР среди юношей. На московском этапе чемпионата мира в 1963 году он занял 4 место. В 1964 году, выступая на чехословацком мотоцикле СZ, Арбеков стал бронзовым призером многоэтапного чемпионата мира по мотокроссу и сумел первым в нашей стране стать чемпионом мира по мотокроссу уже в 1965 году.