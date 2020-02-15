РИАМО - 15 фев. В настоящее время стройкомплекс столицы прорабатывает возможность соединения Калининской и Солнцевской веток в центральной части города, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Калининско-Солнцевская линия сейчас как бы разорвана на два радиальных направления. Очень сложный участок от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр». <...> Соединить эти два радиуса является очень важной задачей. Сейчас мы приближаемся к тому, чтобы заняться более плотно этим вопросом. Ведем анализ технических решений. Смотрим, как аккуратно разместить станции в застроенной части города», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что это самый сложный участок Московского метрополитена начиная с 70-х годов. В первую очередь там сложные гидро-геологические условия, при прохождении тоннелей есть опасность встретить очень сильные напоры грунтовых вод.

«Мы силами и средствами обладаем, но должны очень четко спланировать и грамотно спроектировать, чтобы без задержек уже пройти очень быстро этот участок», - подчеркнул Бочкарев.

Он отметил, что стоимость строительства этого участка подземки не будет сильно отличаться от работ на других тоннелях глубокого заложения. Большая часть затрат уйдет на подготовку территории и грамотную организацию движения транспорта в местах будущих станций. Все соединения планируется провести без закрытия ближайших станций метро.