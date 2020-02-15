РИАМО - 15 фев. В День всех влюбленных на Смоленском метромосту в Москве впервые провели трансляцию видеопоздравлений, которые прислали горожане в аккаунты подземки в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Увидеть трансляцию видеооткрыток можно было со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко 14 февраля с 20:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Участники конкурса в соцсетях метро должны были уместить поздравление для своих возлюбленных всего в пять слов. Активнее всего поздравления присылали девушки и жены, но были видео и от мужчин.

Смоленский метромост открыт в 1937 году. Он стал первым мостом в стране, который строили специально для движения поездов подземки. Длина объекта - 150 метров. Метромост соединяет станции «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии.