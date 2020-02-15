РИАМО - 15 фев. На рубеже 2020 - 2021 годов в столице планируют начать строительство четырех транспортных развязок с МКАДом, в настоящее время они находятся в проектировании, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За эти годы мы ударными темпами завершили работы на 16 крупных развязках на МКАДе. <...> Сейчас в проектировании у нас находится еще четыре развязки. Это Верхние поля, Липецкая, пересечение Алтуфьевского шоссе с МКАДом, а также Осташевское шоссе. На рубеже 2020 — 2021 года преступим к их строительству. Постараемся их быстро завершить», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что сейчас идут работы на пересечении Волоколамского шоссе с МКАДом. По его словам, завершить строительство здесь планируется в 2021 году, однако это может произойти раньше.