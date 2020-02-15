РИАМО - 15 фев. Решением суда мужчину, оставившего собственных детей аэропорту Шереметьево, арестовали на время проведения расследования уголовного дела, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Мужчина оставил двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он дал мальчикам записку, в которой рассказал, что у него тяжелое финансовое положение и не на что растить детей. После этого отец улетел в Ростов-на-Дону. После огласки данного инцидента мужчина сдался полиции. Детей вернули матери.

«По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины <…> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в материале.

По факту оставления детей в Шереметьеве возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Также правоохранители проводят расследование уголовного дела по статье 117 УК РФ «Истязание» — проверяется обстоятельства применения мужчиной физической силы в отношении своей супруги и сыновей.

Кроме этого, мужчину заподозрили в хищении в январе 2020 года денег у жительницы Комсомольска-на-Амуре. Ему уже предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Также проводится расследование в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые поздно приняли меры по защите прав детей. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.