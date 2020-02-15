РИАМО - 15 фев. В Мневниковской пойме на северо-западе москвы построят 150 тысяч квадратных метров жилья, спортивные объекты и деловые центры, таким образом данную территории планируют застроить, благоустроить и превратить в интересный и самобытный район, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Планами города Москвы является превращение (Мневниковской поймы - ред.) в интересный, самобытный, приятный для работы и отдых район. Тут будут возводиться и объекты делового назначения, будет строиться порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, половина уйдет под реновацию. Будут возведены очень интересные спортивные объекты, территория будет благоустроена», - сказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время пойма представляет из себя неухоженный, вырванный из жизни города район, который уже через несколько лет значительно преобразится. В частности, будет обеспечена пешеходная доступность между Гребным каналом, Мневниковской поймой и районом Филевский парк.

«Мы параллельно ведем строительство объектов транспортной инфраструктуры. <...> Будем строить дороги по территории самой поймы для обеспечения кварталов застройки будущей. Здесь будет находиться две станции метро. <...> Очень интересный проект, уже преступили к проектированию, готовим площадки для строительства жилых комплексов и вводим линии метро. В ближайшие 2-3 года район заживет совсем другой жизнью», - добавил заммэра.