РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сотрудники Росгвардии передали в библиотеку гимназии №2 имени Николая Грачева в Балашихе книги известных отечественных и зарубежных авторов в Международный день книгодарения, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Международный день книгодарения - праздник объединяющий всех, кто любит читать книги и делиться ими. В нынешнем году к добровольной акции присоединились военнослужащие и сотрудники Росгвардии из разных регионов страны. Самой яркой стала акция книгодарения, организованная сотрудниками ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области в Балашихе.

«Росгвардейцы передали в библиотеку гимназии №2 имени Николая Грачева сборники рассказов Аркадия Гайдара, повести и рассказы Антона Чехова, произведения Александра Куприна, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и многих других известных отечественных и зарубежных авторов», - говорится в сообщении.

В рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2020» в гимназии состоялся литературный конкурс чтецов «Книга на сцене». Школьники прочли росгвардейцам, приглашенным в качестве жюри, стихи известных поэтов и показали сценические миниатюры из полюбившихся литературных произведений.

Гимназия №2 была выбрана неслучайно. В октябре 2019 года учебному заведению было присвоено имя его выпускника, сотрудника ОМОНа, кавалера ордена Мужества Михаила Грачева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2000 году в Северо-Кавказском регионе.

В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие отец погибшего бойца. Николай Грачев передал в библиотеку гимназии любимую книгу своего погибшего сына - роман Александра Дюма «Три мушкетера».