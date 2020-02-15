РИАМО - 15 фев. Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Nation News.

«Дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова стартует с 13 февраля 2020 года. Аннулируются результаты сезона 2013/14, включая зимние игры в Сочи, в том числе у Устюгова отбирают золотую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи», - говорится в сообщении.

Выигравшая золото Олимпиады в Ванкувере в 2010 году Слепцова также деквалифицирована.

Российское антидопинговое агентство было осведомлено о решении по дисквалификации Устюгова.