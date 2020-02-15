РИАМО - 15 фев. Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, он впервые будет двухдневным и состоится 25 и 26 июля, для мероприятия мастера из Жостова создадут «царь-поднос», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетителей познакомят с народной музыкой, танцами и кухней, а также самобытными русскими ремеслами. В «Коломенском» отметят юбилеи двух известнейших народных промыслов России — 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи», - отмечается в материале.

К юбилею мастера из подмосковного Жостова сделают «царь-поднос» — самое большое декоративное блюдо в России. Сейчас уже ведется разработка эскизов изделия.

Участие в мероприятии примут представители самых разных регионов России, на нем соберутся народные ансамбли, ремесленники. Участники фестиваля поборются за главный приз — «Перо жар-птицы». Предусмотрено несколько номинаций — «Лучший регион», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучший народный мастер» и «Лучшее сказочное посольство».

В прошлом году гостями фестиваля «Русское поле» стали более 150 тысяч человек. Непосредственно участвовали в мероприятии более 2 тысяч представителей 59 регионов РФ и Белоруссии.