РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Спортсмен из Подольска завоевал серебряную медаль на первенстве России по лыжным гонкам, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 12 по 16 февраля в деревне Кононовская Устьянского района Архангельской области на базе Центра лыжного спорта «Малиновка» проходит первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет.

«Подольчанин, инструктор ГБУ МО «Центр спортивной подготовки» отдела зимних видов спорта Федор Назаров завоевал серебряную медаль в спринте. Поздравляем спортсмена и желаем удачи в последующих стартах!» - говорится в сообщении.

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок в России, развития юношеского и молодежного спорта, а также выявления сильнейших лыжников для формирования национальных сборных команд.

Организаторами соревнований выступают министерство спорта Российской Федерации, правительство Архангельской области, агентство по спорту региона, Федерация лыжных гонок России и областная федерация лыжных гонок и биатлона.

Турнир проводится при поддержке регионального центра спортивной подготовки «Водник», ЦЛС «Малиновка» и администрации Устьянского района.

Участвуют более 200 сильнейших лыжников из 47 субъектов России.