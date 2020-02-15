РИАМО - 15 фев. Строительство двух станций Большой кольцевой линии метро в районе Хорошево-Мневники могут завершить в декабре, на участке между «Улицей Народного Ополчения» и «Карамышевской» окончена проходка перегонных тоннелей, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году планируем завершить помимо станций Некрасовской линии <...> еще две станции. Это «Улица Народного Ополчения» и станция «Карамышевская» (БКЛ - ред.). Планируем до конца года завершить их строительство полностью и подготовить к пуску с пассажирами. <...> Мы точно думаем, что если будем успевать, то это декабрь. Может быть получится раньше», - сказал Бочкарев после осмотра строительной площадки станции «Улица Народного Ополчения».

На сегодняшний день проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения» завершена. Левый перегонный тоннель выполнен на 50%.

Перегонные тоннели между станцией «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» оба готовы. Наибольшей сложность в работе стало строительство тоннелей под каналом имени Москвы. Кроме того, на станции «Улица Народного Ополчения» закладывается возможность пересадки на Рублево-Архангельскую линию.

«Участки БКЛ нужно вводить в работу как можно быстрее. Мы хотим до 2023 года закончить всю БКЛ», - отметил Бочкарев.

По данным стройкомплекса столицы, работы на станции «Улица Народного Ополчения» ведутся на глубине 28 метров под землей. Ее выходы будут вести к обеим сторонам проспекта Маршала Жукова и к улице Народного Ополчения.

Дизайн станции выполнят в серых тонах из сибирского гранита, алюминиевых панелей и нержавеющей стали. Кроме того, на станции появятся рисунки в виде мозаики. Сюжеты этих картин посвятят событиям 1941 года, связанным с созданием отрядов народного ополчения.

Прилегающую территорию благоустроят на площади 43 тысячи квадратных метров. Из плитки и брусчатки выложат пешеходные зоны и места для отдыха, где установят лавочки. Также запланированы работы по озеленению.

На всех участках Большого кольца метро либо заканчиваются работы, либо идет проходка тоннелей. Длина ветки будет 70 километров, на ней расположат 31 станцию и два электродепо. Пассажиры с помощью БКЛ смогут экономить на поездках в среднем до 30 минут.