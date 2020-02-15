РИАМО - 15 фев. На территории подмосковного полигона Алабино лейтенант Таманской дивизии сделал предложение своей девушке, выстроив танки в форме сердца, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?» - сказал военный.

Конечно, девушка ответила согласием. Вокруг жениха и невесты были выстроены в форме сердца танки Т-72Б3.

Возможно, свадьбу возлюбленные отметят во время «Танкового биатлона» летом этого года.