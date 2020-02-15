РИАМО - 15 фев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по снижению выплат за ипотеку в России, все инициативы должны быть представлены к 16 марта, сообщает kp.ru.

В рамках поручения премьер-министра также будет проработан вопрос рефинансирования уже оформленных гражданами ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

«Вопросом снижения ипотечной ставки займутся вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного кредитования, которые реализует государство», - отмечается в материале.

В то же время министерство строительства вместе с министерством экономического развития и Росреестром подготовят предложения по включению в жилищное строительство неэффективно используемых земельных участков.

Ранее Мишустин заявлял, что на данный момент ипотечная ставка в 9% является очень высокой, поэтому ее нужно снизить до 8%, оптимизировав операционные расходы банков. Также важно уточнить правила кредитования застройщиков, снизить стоимость фондирования.

Вице-премьер Марата Хуснуллин и вовсе назвал ипотечную ставку в 9% настоящим преступлением.