РИАМО - 15 фев. Роспотребнадзор назвал признаками недостатка воды в организме отсутствие аппетита, головную боль и усталость, сообщает Газета.ru.

«Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке», - говорится в материале.

Ежедневно взрослый человек должен выпивать воды от 2 до 4% от массы тела, ребенок - от 10 до 15% от массы тела.

Чистая вода нужна организму человека как универсальный растворитель и смазывающее вещество. Данная жидкость помогает переносить питательные вещества, а также выводить продукты метаболизма.

В организме с помощью воды происходит и регулирование температуры.

Уменьшение воды в теле может произойти из-за недостаточного количества питья, сильного потоотделения, обширных ожогов, рвоты или диареи.