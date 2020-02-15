РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В субботу в подмосковных Люберцах прошел митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Митинг прошел у памятника «Ангел-хранитель» на улице Куракинская. На митинге присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, заместитель председателя общественной организации ветеранов войны в Афганистане и локальных войн Владимир Степанов.

«Наших парней вывели из Афганистана, прекратилась гибель людей - это радостное событие, понятно, что это не утешение для тех, чьи близкие погибли. Начать боевые действия много ума не надо, потому что любые боевые действия - это ошибки дипломатии. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в боевых действиях, а это более 700 парней из Люберецкого района. Вечная память тем, кто не вернулся», - сказал Ружицкий.

Председатель люберецкой организации «Совет вдов и матерей, погибших в Афганистане и Чечне» Нина Мелешко выразила соболезнования семьям погибших во время войны.