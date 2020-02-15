РИАМО - 15 фев. Первая половина февраля в столице по большей части была теплой, средняя температура за 15 дней месяца превысила норму на 5-6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«И пока зима не спешит восстановить свои позиции. Сегодня в столице вновь тепло. Максимальная температура ожидается от 0 до плюс 2 градусов. При таких значениях она приблизится к рекордным значениям, но вряд ли их преодолеет», - говорится в сообщении.

Рекорд тепла для 15 февраля зафиксирован в столице в 1952 году, тогда термометры показали плюс 3,8 градуса. Самая минимальная температура остается за 1934 годом, тогда мороз усилился до минус 30,8 градуса.

Самые сильные осадки выпали 15 февраля 1990 года - 15,2 миллиметра небесной влаги.