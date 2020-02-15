РИАМО - 15 фев. В отделениях почты Москвы и Подмосковья начали выдавать паспорта болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года (FAN ID), на почту региона уже поступило более 700 документов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу UEFA 2020 «Почта России» будет бесплатно доставлять персонифицированные карты зрителей – FAN ID в определенные отделения связи «заказной бандеролью первого класса с описью вложения», в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом», - говорится в сообщении.

Чтобы получить FAN ID, нужно оформить заявку на сайте, а также выбрать способ получения «в отделении «Почты России» и адрес отделения, куда будет доставлен документ.

После того, как болельщик оставил заявку, он получит два уведомления о статусах доставки. Отслеживание доставки паспорта болельщика доступно на веб-портале по коду отслеживания в СМС и e-mail уведомлении.

«Почтовое отправление хранится в течение 30 дней. В этот период необходимо прийти в отделение почтовой связи и предъявить документ, который был указан при оформлении заявки», - уточняется в материале.

Операторы почтового отделения при получателе вскроют бандероль, сверят данные в паспорте с предоставленным документом и выдадут болельщику его FAN ID.

С начала января 2020 года персонифицированные документы уже получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерова, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других крупных городов.

Благодаря широкой сети отделений почтовой связи, а также развитой транспортно-логистической инфраструктуре, персонифицированные документы будут доступны во всех регионах России. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке и гарантирует его безопасность и сохранность.

FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.