РИАМО - 15 фев. С субботы в Центральном, Северном и Юго-Западном округах столицы изменилась работа некоторых маршрутов автобусов и трамваев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусный маршрут №753 получил новый номер С53. Кроме того, автобусы ходят по обновленному маршруту Захарьино - Бартеневская улица», - говорится в сообщении.

Также изменилось время работы маршрута. Первых пассажиров от остановки «Захарьино» автобус забирает в 05:30, последних - в 19:30. От остановки «Бартеневская улица» первые пассажиры могут уехать в 06:58, последние - в 21:08.

Для автобусов №№188, 200, 284, 739, 745, 857, 958 около станции столичного метро «Речной вокзал» поменяли схему расположения остановок.

Кроме того, маршруты трамваев №№35, 45, 46 до 16:00 субботы будут разворачиваться через Октябрьское депо и не заезжать на остановку «Новоконная площадь». Это временные изменения на маршрутах, их ввели из-за обрезки деревьев на Чесменской улице.