РИАМО - 15 фев. В квартире на 13 этаже жилого дома на Ореховом бульваре в столице произошло возгорание, пожарные спасли двух человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 20:44 14 февраля поступила информация о пожаре по адресу: Южный административный округ Москвы, Ореховый бульвар, 61, корпус 1. Дым шел из окна квартиры, расположенной на 13 этаже.

«Благодаря оперативным действиям в 21:05 загорание было ликвидировано. Горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара из горящей и соседней квартиры были спасены 2 человека», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при возгорании в квартире не поступало. Пожар тушили 40 человек и 11 единиц техники.