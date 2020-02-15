РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 17-летнюю Викторию Жукову, которая пропала два дня назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Викторию Жукову 2002 года рождения, проживающую на улице Юбилейной в Подольске, которая 12 февраля около 7:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», - говорится в сообщении.

На вид Жуковой 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 164 сантиметра, плечи опущенные, сутулится, лоб высокий, глаза зеленые, глубокая подбородочная ямка, волосы прямые, крашеные в темный цвет.

Была одета в длинную зимнюю куртку розового цвета с двумя нашивками спереди, черные штаны, розовые ботинки с белым мехом на шнурках, черный шарф, черный рюкзак.

Особые приметы: говорит быстро, при разговоре жестикулирует, на лбу вертикальный глубокий шрам длиной один сантиметр.

Всех лиц, располагающих информацией о подростке, просят обращаться по телефонам в дежурную часть 5-го отдела полиции: 8(496)763-02-10, в дежурную часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или по телефонам: 112 или 02.