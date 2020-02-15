РИАМО - 15 фев. На территории Подмосковья и Москвы до вечера 16 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы в Московской области и столице действует до 21:00 16 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей ЦФО.

В Москве и Подмосковье в субботу днем температура воздуха будет от 0 до плюс 2 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, а днем поднимутся до плюс 3.